عاجل.. كسر بخط غاز في مكرم عبيد بسبب أعمال تعديل الصرف الصحي

قال مصدر مسؤول بشركة تاون جاس العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي أن الشركة تلقت بلاغ من النجدة بوجود كسر بخط الغاز بشارع مكرم عبيد تقاطع شارع مصطفى النحاس.

واضاف في تصريحات صحفية انه تم على الفور انتقال فرق طوارئ تاون جاس الى مكان البلاغ ووجد كسر بخط غاز قطر ١٢٥ ضغط ٤ بار بسبب اعمال تعديل الصرف الصحى عن طريق شركة التوحيد للصرف الصحى بدون تنسيق وتم تأمين الخط بغلق المحابس دون قطع غاز عن اى عميل وجارى اعمال الاصلاح.