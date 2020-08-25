عاجل.. كسر بخط غاز في مكرم عبيد بسبب أعمال تعديل الصرف الصحي
كتب:
مارينا روؤف
06:02 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كسر ماسورة غاز
قال مصدر مسؤول بشركة تاون جاس العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي أن الشركة تلقت بلاغ من النجدة بوجود كسر بخط الغاز بشارع مكرم عبيد تقاطع شارع مصطفى النحاس.
واضاف في تصريحات صحفية انه تم على الفور انتقال فرق طوارئ تاون جاس الى مكان البلاغ ووجد كسر بخط غاز قطر ١٢٥ ضغط ٤ بار بسبب اعمال تعديل الصرف الصحى عن طريق شركة التوحيد للصرف الصحى بدون تنسيق وتم تأمين الخط بغلق المحابس دون قطع غاز عن اى عميل وجارى اعمال الاصلاح.