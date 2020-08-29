العثور على جثة طفلة مجهولة في شوارع "بشلا" بالدقهلية

عثر أهالي قرية" بشلا"، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة طفلة لم تتجاوز 11 عاماً، مجهولة الهوية، ملقاة في أحد شوارع القرية، وبكامل ملابسها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة طفلة بقرية "بشلا"، وغير معروف ظروف وفاتها.

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تكثف مباحث المركز من جهودها للوصول إلي هوية الطفلة، والبحث في بلاغات الغياب خلال الفترة الماضية.

وتوصلت المباحث إلى وجود بلاغ بتغيب طفلة تدعى "ر. ج. ر."، 11 سنة، وجرى التواصل مع أهلها، للتعرف عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.