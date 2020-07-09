العثور على جثة طفلة مذبوحة في قنا.. والغموض يسيطر على الواقعة

عثر أهالي قرية الصياد، اليوم الخميس، على جثة طفلة مذبوحة بجوار محطة قطار في القرية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بوي سعيد، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة مذبوحة بجوار محطة قطار قرية الصياد بمركز نجع حمادي، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة العام بنجع حمادي.

وقال مصدر مسؤول بمرفق إسعاف قنا إنه بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 5 أعوام، مذبوحة وملقاة بجوار محطة قطار قرية الصياد بنجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.