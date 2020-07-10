"جريمة في القرية".. الغموض يسيطر على واقعة العثور على جثة طفلة مشنوقة

"جريمة في القرية".. جثة لطفلة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة أوسيم، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث أن الطفلة، 3 سنوات، عثر عليها مشنوقة داخل حوش المنزل بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم.

وتبين من خلال الفحص الأولي أن الطفلة كانت مع والدتها في السوق وتركتها وعادت إلى المنزل بمفردها، وعقب عودة الأم عثرت على ابنتها جثة هامدة.

وأضافت التحريات أنه عقب تلقى البلاغ انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة وتحفظت على الكاميرات وبدأت فى مناقشة الأم وشهود العيان ولا تزال القوات تواصل جهودها لكشف الجريمة.