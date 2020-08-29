روسيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل 4941 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة 112 إصابة عن اليوم السابق؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 985346 إصابة.

وقال المركز الروسي في بيان، في وقت سابق، اليوم، إن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 111 إصابة وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي الوفيات 17025 حالة.

وأضاف المركز، أن 5917 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 804383 شخصا.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا المستجد، إلى أن 25.7% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 46156 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 5.913.941 حالة.

وأضافت الجامعة، اليوم، أنه جرى تسجيل 976 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى181800 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.