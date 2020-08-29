ضبط 3 آلاف لتر سولار بمحطة غير مرخصة في الشرقية

شنت إدارة تموين كفر صقر بالشرقية، برئاسة مدير عام الإدارة محمد الشاعر، حملة على المخابز للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضري إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين ومحضر إثبات حالة لعدم إعطاء البون.

كما حررت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم محضرا ضد أحد أصحاب محطات تمويل السيارات، لإدارته المحطة دون ترخيص من الجهات المختصة.

وجرى التحفظ على 3 آلاف لتر سولار، بالمحطة الكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.