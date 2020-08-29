الشرقية: إحالة أوراق 3 متهمين بقتل تاجر لسرقته إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل "تاجر مواشي" لسرقته إلى مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سالم جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين وائل عمر الشحات ومحمود مجدي عبده وأمين السر نبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم 30469 لسنة 2017 جنايات مركز الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوفاة "أ . ح . ع"، تاجر مواشي، إثر إصابته بأعيرة نارية على يد مجهولين اعترضوا طريقه لسرقته قبل توجهه إلى سوق الماشية بدائرة مركز الزقازيق.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ح. ع " 23 عاما، فلاح، و"أ . ا . ع"، 25 عاما، سباك و"إ. ص"، وجميعهم مقيمين بمركز الزقازيق.

وتبين من التحريات اتفاق المتهمين فيما بينهم على سرقة المجني عليه كرها حال خروجه متوجها لسوق المواشي ليلا، نظرا لحمله مبالغ مالية ضخمة وما أن شاهدوه اعترضوا طريقه شاهرين أسلحة نارية محاولين الاستيلاء على أمواله بالإكراه إلا أنه حاول مقاومتهم مستغيثا بالأهالي فأطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة ناريه صوبه خشية افتضاح أمرهم، ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

جرى ضبط المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.