14 معلومة عن محور المحمودية الذي افتتحه السيسي: 8 حارات وطوله 23 كم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية الذي يعد "شريان أمل" للتنمية في المحافظة وحل مشكلة الازدحام المروري بالمحافظة الساحلية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنه:

- محور مروري يضاهي كورنيش الإسكندرية.

- يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه.

- يبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا.

- يخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول".

- يبلغ طول المحور 23 كم.

- تبلغ تكلفة المشروع نحو 5 مليارات جنيه.

- ينقسم إلى 3 قطاعات يتخللها كباري لعبور السيارات والمشاة.

- يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق.

- يربط بين 25 محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية.

- يعمل على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المروري.

- يعمل على تكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة.

- يتضمن إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحي.

وشهد الرئيس السيسي، فيلمًا اليوم بعنوان "محور المحمودية.. شريان الأمل"، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، يوضح النقلة الحضارية لعروس البحر وتحويل أزماته لشريان جديد مفعم بالحياة، فهو حلم تحول لملحمة تنموية.

- يُعد محورًا تنمويًا يسهم في تغيير الوجه الحضارى لمحافظة الإسكندرية.

- يُعتبر طريقًا موازيًا لكورنيش الإسكندرية يعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودي مع الكورنيش.