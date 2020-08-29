مدبولي: البعض تشكك في قدرة الدولة على إنجاز محور المحمودية بالإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن حجم الاستثمارات في قطاع الطرق المحلية الى 65 مليار جنيه، لافتا الى ان مشروع تطوير محور المحمودية اثار الجدل والنقاش والبعض تشكك في قدرة الدولة في تطوير المحور، مؤكدا أن مشروع تطوير المحور يمثل نقلة نوعية حقيقية للإسكندرية.

وأضاف مدبولي خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الأسكندرية أنه جرى إنجاز محور المحممودية في أقل من عامين بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن المحور يحافظ على جودة المياه التي تغذي الإسكندرية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.