السيسي: سنتين ويخلص محور المحمودية ونبني مساكن ومساجد بدل اللي اتشالت

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن يصل محور المحمودية من الأسكندرية وجتى البحيرة، قائلا: "لأول مرة نعمل محور من الأسكندرية لعمق الدلتا"، مشددا على أن يتم الإنتهاء من المحور خلال عامين: "سنتين ويكون المحور خلص ونعمل مساكن للأهالي اللي تعدوا على الأرض الخاصة بالدولة وبنوا أراضي محور المحمودية، ونبني مساجد بدل اللي اتشالت".

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الأسكندرية: "مش هنضيع الأهالي اللي بنت على أراضي الدولة لأن الدولة على مدار سنين فاتت ماأخدتش بالها منهم، والتجاوز اللي تم إحنا ندفع تمنه مش الناس اللي تدفع تمنه".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.