خبير عمراني يوضح أهمية محور المحمودية للإسكندرية: أنقذها من الاختناق

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محور المحمودية بعد انتظار عامين وعمل متواصل محولا الحلم إلى حقيقة بشق "شريان الحياة" هو أهم وأكبر محور رئيسي بقطاع الوجه البحري، والحل السحري للقضاء على الاختناق المروري داخل المدينة الساحلية.

من جانبه أعرب الدكتور محمود غيث أستاذ التخطيط العمراني، عن فخره خلال متابعة افتتاح الرئيس السيسي، لأهم وأكبر محور رئيسي بقطاع الوجه البحري، والمنجز في وقت قياسي، قائلا: "بالفعل محور المحمودية شريان حياة حقيقي أنقذ الإسكندرية من الاختناق ومثال حقيقي للتخطيط والتنفيذ على أكمل وجه ما يليق بمدينة الإسكندرية أكبر مركز عالمي للسياحة".

وقال أستاذ التخطيط العمراني في حديثه لـ"الوطن"، إن محور المحمودية ليس محور حركة فقط إنما هو محور تنمية، حيث يقع عليه عناصر تنموية متنوعة وأنشطة خدمية عدة وعلى جانبيه مشروعات إسكان، حيث تحول من مجرد مجرى مائي يحيط به العشوائيات على جانبيه وبؤرة للتلوث إلى شريان حياة حقيقي.

وتابع غيث، أن محافظة الإسكندرية كانت تعاني من حالة اختناق مروري حيث كانت تعتمد على طريق الكورنيش وطريق آخر موازي، في حين تختنق بقية المناطق، وبالتالي يعد محور المحمودية نقلة حضارية وبيئية لكل الطرق التي يمر عليها سواء كمحور حركي أو تنموي حيث يخدم 4 أحياء بشكل مباشر ويخرج منه 4 محاور كبرى، ويوفر كثير من زمن الرحلة داخل الإسكندرية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.