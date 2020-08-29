تفاصيل أتوبيسات BRT: تعمل بالكهرباء في حارات منعزلة بالطريق الدائري

أكدت وزارة النقل، أن الوزارة انتهت تماما من وضع الدراسات والآليات والخطط الخاصة بتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائري، لتخفيف الزحام المرورى، مشيرة إلى أن هذه الأتوبيسات ستقدم خدمة نقل ممتازة للركاب، وستعمل على امتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى.

وقالت الوزارة، إن الوزارة ستقوم بعمل مسارات وحارات منعزلة لتسيير الأتوبيسات على الطريق الدائري، لافتة إلى أن أتوبيسات BRT، ستتوقف في محطات ثابتة، يتم تحديدها على طول الطريق الدائري عقب تطويره.

وترصد "الوطن" فى 9 معلومات، تفاصيل خطة وزارة النقل لتسيير أتوبيسات الـBRT وكيفية تنفيذه، وهي كما يلي:

1- أتوبيسات BRT تعمل بالكهرباء.

2- هي حافلات أو أتوبيسات سريعة تعرف باسم Bus rapid transit.

3- تعمل وفق زمن تقاطر ثابت.

4- أتوبيسات BRT السريعة ستكون ذات سعة كبيرة.

5- وزارة النقل تعمل حاليا على تخصيص وتجهيز حارات منعزلة ومحطات الوقوف بطول الطريق الدائري أثناء تطويره لتسيير أتوبيسات BRT.

6- تنفيذ المشروع سيكون تحت إشراف وزارة النقل بالاشتراك مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عقب انتهاء تطوير الطريق الدائري.

7- تتفاوض وزارة النقل مع البنك الدولي لتقديم تمويل تكلفة تنفيذ المشروع وبنيته الأساسية في صورة قرض ميسر.

8- جار طرح تشغيل خطوط أتوبيسات الـBRT أمام مختلف الشركات بعد إنهاء إجراءات الطرق.

9- تحديد تذكرة استقلال الأتوبيسات عقب ترسيم المحطات وعددها، وتكون بفئات مختلفة طبقا لركوب عدد المحطات.