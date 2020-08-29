السيسي للحكومة عن مخالفات البناء: كفاية كده.. والله ده خراب يا جماعة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولي الدولة بالتعامل مع ملف مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، قائلًا: "كفاية كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولي، كفاية كده يا محافظين، كفاية كده يا مديري الأمن، لو سمحتم متخربوش بلدكم".

وتابع موجهًا حديثه للمسؤولين: "اللي مش قادر مش وقته، واللي يخاف يتكلم على الهواء ويقول يا أفندم لو سمحت أنا مش قادر سلام عليكم، أرجوكم محدش يزعل مني، يا رجال مظبوطين نتصدى لقضايانا مظبوط يا حاجة تانية".

وأردف: "ما دام سكتوا وقلتوا آه يبقى تنفذ الكلام، كفاية كده، خلونا نصلح اللي إحنا فيه ونحافظ على المتاح من أرضنا، والله العظيم ده خراب يا جماعة، ومش هسمح بده".