السيسي للغاضبين من وقف البناء: "اربطوا بين مصلحتكم ومصلحة الدولة"

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سر ترك عدد كبير من المسؤولين والمحافظين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية لمخالفات البناء.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: "محدش فكر سواء كان محافظ أو رئيس حي أو حتى وزير مختص ويقول يا أفندم بلاش نبني تاني في المحافظات دي، أو خفض الارتفاعات إلى النصف لو هنبني".

وأضاف: "لو مصر الجديدة والعباسية ومدينة نصر كده والمطرية والوايلي والحلمية وبهتيم وشبرا كده، كنتم مستنيين إيه يا مسؤولين عشان تتصدوا وتقولوا كفاية كده؟!".

وتابع: "كنا دايمًا نقول إزاي المرور مش عارف يتنظم في مصر، طب وهو ده يتنظم؟!، أنا بقول كده عشان لما كلمتكم من 6 سنوات قلتلكم هنبنيها مع بعض، واديينا في ايد بعض، وده معناه إن كلنا ماشيين مع بعض وهنحل المسألة".

وأردف: "لو هنصرف 250 مليار جنيه عشان نحسن شبكة الطرق في مصر، فده معناه إننا هنعوض الخسائر دي خلال 3 أو 4 سنوات، بما فيها الوقود والتلوث اللي هيضر الناس".

وواصل: "في ناس كتير لما يلاقونا بنوقف البناء يتصوروا إننا ضد مصالح الناس، اربط بين مصلحتك الشخصية والمصلحة العامة للدولة".