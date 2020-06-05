سوق السيارات تشهد ترخيص أكثر من 336 ألف مركبة

قال إبراهيم لبيب رئيس المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إن الفترة التي توقفت فيها تراخيص السيارات سببت تعلقا تاما في عمليات بيع السيارات في السوق وهو ما سبب ظهورا لعديد من الخسائر التي تعرض لها تجار السيارات ووكلاؤهم.

وأضاف أن بعد فتح التراخيص من الشهر الماضي بدأت حركة البيع تعود بنسبة جيدة، وهو ما ظهر من تراخيص الشهرين الماضي والحالي حيث تم ترخيص 336 ألفا و804 مركبات ما بين سيارات أجرة وسيارات مستعملة وسيارات زيرو ونقل ودراجات نارية.

وأشار إلى أن السيارات الملاكي الزيرو التي تم ترخيصها جاءت كالآتي 57 سيارة طراز 2018 و720 سيارة طراز 2019 و 13732 سيارة طراز 2020.