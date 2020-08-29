عسكر: 1000 متطوع من 9 محافظات يشاركون في "اختيارك" لعلاج الإدمان

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن مبادرة "اختيارك" للاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات جاءت ضمن حملة "انت من أقوي المخدرات"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج رئيس مجلس إدارة الصندوق ووزيرة التضامن.

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنه تم اطلاق مجموعة من المبادرات من خلال حملة "انت أقوى من المخدرات"، وكان أهمها حملة "اختيارك" والتي ركزت على تعليم المواطنين والأسر والشباب بكيفية الاختيار الصحيح في ظل المشاكل الموجودة حولهم.

وتابع، أن الحملة تساعد في التوجه لأماكن العلاج التي تقدم الخدمة العلاجية بالمجان وفي سرية تامة، وكذلك في تصحيح مجموعة من الأفكار المغلوطة التي تؤدي إلى الوقوع في براثن الإدمان.

وأشار، إلي هناك 9 محافظات تشملهم المبادرة، وهي القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وذلك عبر 1000 متطوع، مضيفًا "خلال شهرين سيكون لدينا أكثر من 5000 متطوع مشارك في الحملة".