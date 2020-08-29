شيرين عبدالوهاب تحتفل بـ100 مليون مشاهدة لـ"الكدابين": أشكركم من قلبي

احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بنجاح أغنيتها "الكدابين"، وذلك بعد تحقيقها 100 مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتبت "شيرين" عبر حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات "تويتر": "أغنية كدابين حققت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".

وطُرحت "كدابين" في أكتوبر 2018، وهي من غناء شيرين عبد الوهاب، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز، توزيع توما.

في الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا #كدابين_100_مليون pic.twitter.com/YZfk0c3n2O — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 29, 2020

وكان جمهور ومحبي المطربة شيرين عبد الوهاب، قد أطلق قبل أيام هاشتاج "رجعي حساباتك يا شيرين"، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

وجاءت تعليقات الجمهور، "احنا مش طالبين منك تنشري حياتك، ولا نقتحم خصوصيتك، ولا حتي تتواصلي معانا، لأن ده شيء مفيش أمل منه، إحنا طالبين تجيبي حد زكي وشاطر يمسك شغلك، ويكون هو المسؤول عن السوشيال ميديا، ويريحك ويريحنا، حد يكون قادر يشيل مسؤولية اسمك الكبير وعارف حجم شغلك"، #رجعي_حساباتك_شيرين‬⁩.

وقال آخر “يا شيرين السوشيال ميديا هي أكبر دعاية للفنان في زمننا الحالي".

وعلق آخر، قائلًا "‏⁧‫#رجعي_حساباتك_شيرين ‬⁩‏أنا مش هتكلم كتير عن يعني إيه شيرين وقيمتك عندنا، بس احنا حابين نقولك إن في ملايين متأثرين بيكي وبيحبوكي كفرد من عيلتهم، غير كدة مينفعش يكون أهم صوت في الوطن العربي مش متواجد كدة، احنا بنحبك وأنا بحبك قد العالم".

واعتزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، واكتفت بأن يكون ظهورها على تهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط.