حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بحبه لخوض التحديات والتصدي لها، كما أنه لا يخشى مواجهة الصعوبات والمتاعب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وقد تجد اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.