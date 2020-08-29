مصدر بـ"التضامن": مكافآت الخدمة العامة تختلف من وزارة لأخرى

قال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المكافآت التى تصرفها الجهات والوزارات للمكلفين بأداء الخدمة العامة غير متساوية، فمثلًا تصرف وزارتا التضامن الاجتماعي والتموين مكافأة 750 و900 جنيه للمكلف أو المكلفة، فيما تمنح النيابة 400 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك وزارات لا تعطى أي مكافآت، مثل وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وتكون الخدمة بهما بدون مقابل مادي.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية طلبت جهات أخرى غير الوزارات مكلفات خدمة عامة كالأحياء بالمحافظات ومترو الأنفاق وجهاز حماية المستهلك، وهناك جهات تطلب مكلفين، مشيرًا إلى استثناء الفتيات في بعض الأعمال نظرًا لخطورتها عليهن، مثل أعمال الضبطية فى الشارع المصري، التى تم تكليف الشباب الذكور فقط بها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.