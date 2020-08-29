"الإسكان" تطرح 41 فدانا للنشاط العمراني بمدينة الشروق

تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أراضٍ متنوعة بنظام التخصيص المباشر، وتأتي في مقدمتها مدينة الشروق بنظام سكني.

وأعلنت الهيئة عن طرح قطعة أرض بمساحة 41 فدانًا للنشاط العمراني المتكامل بالحي الخامس من المدينة بـ5675 جنيهًا للمتر، و1735 جنيهًا للمتر، و5300 جنيه للمتر للنشاط الخدمي، وللنشاط تجاري بـ10255 جنيهًا للمتر.

وحددت الهيئة أهم اشتراطات الحصول على تلك الأراضي، وهي:

- حظر تحرير أي توكيلات لغير المتقدمين للأراضي، وإرفاق كروكي للأرض الذى يرغب المستثمر في التقديم إليها.

- التحويل لحساب هيئة المجتمعات العمرانية بالبنك المركزي، وحظر تعديل البيانات سواء اسم الشركة، أو الفرد المتقدم للطلب.

- استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25 %من قيمة الأرض بالجنيه المصري مع خصم ما تم سداده كجدية حجز، إضافة إلى 1%مصاريف إدارية، و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر من تاريخ اخطار الشركة الهيئة.

- سداد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يُستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.