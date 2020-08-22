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محمود مسلم

 تركيب كمرات عرضية لكوبري الدوران أمام مدخل الشروق 

كتب:

الوطن
12:03 م | السبت 22 أغسطس 2020
المرور

المرور

اتخذت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وذلك تزامنًا مع إنشاء إحدى الشركات أعمال إنشاء كوبري دوران علوى على طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي "لخدمة القادم من القاهرة للدوران والعودة اتجاه القاهرة مرة أخرى" أمام مدخل مدينة الشروق 2 بالكيلو 38 لخدمة مدن "مدينتي - الشروق".

جاء ذلك ذلك لرفع وتركيب 20 كمرة خرسانية، على أن تكون مراحل تنفيذ العمل يومياً وعلى مدار 4 أيام ابتداءً من يوم الجمعة 21 ديسمبر 2020 من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

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