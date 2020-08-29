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السيسي عن كورونا: لو مخدناش بالنا ممكن نفرض إجراءات أقوى

كتب:

شريف سليمان
03:11 م | السبت 29 أغسطس 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لو لم توفق مصر في الإصلاح الاقتصادية، لواجهت مشكلة كبيرة خلال أزمة انتشار جائحة كورونا.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: "بمناسبة الأزمة، فالدول ابتدت ترجع تاني للإجراءات، وأخشى إننا لو مأخدناش بالنا، إننا نضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر من التي اتخذناها".

وتابع: "نجاحنا السابق لم يكتمل، ويقابله تحدي الشتاء القادم، وحتى الآن يقول المتخصصون إن معالجة هذه الأزمة لن تقل عن عام وقد تزيد عليه".

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