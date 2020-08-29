عاجل.. السيسي: أعداء مصر عاوزين يخربوها.. لا تبقى لينا ولا ليهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المتربصين والمغرضين يريدون تدمير الدولة المصرية: "بيقولو ولا لينا ولا ليهم.. نخربها ولا تبقى لينا ولا ليهم.. لكن إحنا لو نقدر نبنيها ونعمرها لأي حد هنبنيها ونعمرها لأي حد".

وأضاف الرئيس السيسي: "معدل التضخم في مصر معدل غير مسبوق في 10 سنين و12 سنة، واللي وصلنا ليه بفضل الجهد المبذول وبفضل ربنا، والتصنيف الائتماني لمصر اتحافظ عليه من 3 مؤسسات معتبرة دولية وهو حصيلة جهد المصريين وتحملهم للمعاناة، ولو مكانش ده حصل كنا هتبقى في موقف صعب في ظل الأزمة الحالية".

وأوضح الرئيس: أنا بالنسبة لي معنوياتي مبتتأثرش وقراري مبيتغيرش، لأنه مش ناجم عن هوى، لكن عن دراسات، ومسؤولين كل واحد منهم عنده المهارات والخبرات اللي تخليه يتكلم كلام ويضع تخطيطًا قابلًا للتنفيذ

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.