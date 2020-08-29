السيسي: أنجزنا مشروعات كثيرة جدا "جاهزة للافتتاح"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك مشروعات كثيرة جدًا جرى إنجازها، وهي جاهزة للافتتاح، مشددًا على أنه جهد الدولة والحكومة وكل المصريين، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.