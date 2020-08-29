كورونا ينعش الطلب على الشيشة أحادية الاستخدام والأكواب الورقية

قال أصحاب مقاهى بالغرف التجارية، إن أسعار الأكواب الكرتونية "تيك اواي" تواصل ارتفاعاتها في الأسواق بعد زيادة الطلب عليها، لترتفع من 170 لـ350 جنيهًا للشاي، و300 جنيه للبُن، وذلك لـ100 كوب، مشيرًا إلى ثبات أسعار المشروبات فى كافة المقاهي دون زيادة، لالتزامها بقائمة أسعار.

وأكد أصحاب المقاهي انتشار كبير لشراء شيشة اليوم الواحد "أحادية الاستخدام"، والتي يتراوح سعرها من 2 لـ3 جنيهات في الأسواق.

وقال عفت صلاح نائب رئيس شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن فتح المقاهي في شهر يونيو الماضي ساهم في انتعاشة محدودة، إلا أن اختفاء الشيشة بعدد كبير من المقاهي وكذلك ألعاب التسلية أدى إلى ندرة عدد المتواجدين، حتى أصبحت المقاهي خاوية على عروشها، مضيفًا "الزبون بيحس إنه جاي مدرسة".

وذكر "صلاح"، أن الحملات المستمرة التى تشنها الوحدات المحلية لمنع استخدام الشيشة أدت إلى تراجع الإقبال، فضلًا عن تعنت المسؤولين وفرضهم غرامات كبيرة رغم التزام المقاهي، مشيرًا إلى أن شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية طالبت المسؤولين بتوفيق أوضاع المقاهي التي تعمل بدون تراخيص، لدمجها في النشاط الرسمي.

ودعا نائب رئيس الشعبة الى السماح باستخدام الشيشة ذات الاستخدام الأحادي لجذب الزبائن مرة أخرى إلى المقاهي، ويمكن أن يحتفظ بها الزبون لنفسه، خاصة أنها سهلة التنظيف وآمنة، مشيرًا إلى 60% من المترددين على المقاهي يقومون بتدخين الشيشة.

وقال نائب رئيس شعبة أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن عددًا كبيرًا من المقاهي وفقت أوضاعها، ومنعت تداول الشيشة نهائيًا حفاظًا على الصالح العام، إلا أن مقاهي أخرى غير مرخصة لا تلتزم بذلك.

ووفق الأرقام الرسمية، يوجد 2 مليون مقهى في مصر، ويبلغ حجم إنفاق المترددين عليها 40% من رواتبهم.

وطبقا للإحصائيات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبلغ التكلفة الاقتصادية التي ينفقها المصريون سنويا على تدخين السجائر والشيشة 40 مليار جنيه، كما أن 13 مليون مدخن علاقاتهم الأسرية والاجتماعية سيئة بسبب التدخين.