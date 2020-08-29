عاجل..الطب الشرعي: الشقيقتان المقتولتان بقنا عذراوتان

كشف الطب الشرعي، عن أن أعمال تشريح جثتي شقيقتين عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما في مركز قوص بمحافظة قنا انتهت إلى أنهما عذراوتين.

وقال مصدر بالطب الشرعي إن الطب الشرعي تسلم جثماني "نهى" و"نورهان" وتبين أنهما في العقد الثاني من العمر وترتديان كامل ملابسهما الداخلية والخارجية ومصابتان بجرح ذبحي حول الرقبة كما يوجد إصابات حول معصم اليدين والقدمين.

وأوضح المصدر أن التقرير المبدئي سوف يتم الانتهاء من كتابته وإرساله للنيابة العامة والخاص بالمؤشرات الأولى لسبب وفاة الشقيقتين بعد الانتهاء من تشريح الجثتين، وأما التقرير النهائي فسوف يتم إرساله إلى النيابة العامة خلال 15 يوما.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي نورهان 17 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.