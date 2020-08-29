سكرتير عام قنا بعد الترقية: تعرضت لحملات بعد وضع يدي بعش الدبابير

قالت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، بعد صدور قرار منذ قليل بتعيينها سكرتير عام مساعد قنا، إنها كانت تعمل على مدار 24 ساعة وتواصل العمل ليل نهار و"في أوقات لا أذهب إلى بيتى إلا بعد الواحدة صباحا لمتابعة العمل بنفسي".

وأضافت لـ "الوطن" أن شهادة وزير التنمية المحلية وسام وتتويج لمجهوداتها حيث حصلت مدينة نقادة على المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر بالإضافة إلى نجاحنا في القضاء على مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلى نسبة تصالح.

وأشارت إلى تعرضها لحملة شعواء شارك فيها بعض المستفيدين وللأسف منهم بعض الموظفين بسبب حملتها على الفساد ووضع يدها في "عش الدبابير"، مؤكدة أن محاربة الفساد ليست سهلة وإنما بفضل الله وإرادة قوية وتوجهات الدولة تم التصدي لكل المخالفات.

وأكدت أن المرأة بشكل عام والصعيدية بشكل خاص قادرة على العمل في المحليات بكفاءة وتميز شريطة إتاحة الفرصة لها، مؤكدة أن المنصب الجديد تكليف وليس تشريف وستبذل قصارى جهدها في مهامها الجديدة.

الجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر منذ قليل حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 16 قيادة محلية بـ 10 محافظات هي القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والإسكندرية والشرقية، شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا إلى سكرتير عام مساعد قنا، حيث حصلت المدينة على المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر بالإضافة إلى نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء على مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلى نسبة تصالح.