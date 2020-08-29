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في أول تعاون بينهما.. أحمد راؤول يتصدر تريند يوتيوب مصر مع تامر حسني

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محمود الرفاعى
09:37 م | السبت 29 أغسطس 2020
تامر حسني اختراع

تامر حسني اختراع

تصدرت أغنية الفنان تامر حسني، اختراع، تريند يوتيوب مصر، بعد ساعات من طرحها، في أول تعاون غنائي يجمعه بالشاعر أحمد حسن راؤول بألبوماته الغنائية.

أغنية اختراع، هي إحدى أغنيات ألبوم تامر الجديد "خليك فولاذي"، وهي من ألحان أحمد زعيم ومن إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

وبدأت المخرجة سارة وفيق مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى، الذي انتهى فريق العمل من تصويره مؤخرًا.

وصور تامر حسنى خلال الأيام الماضية، المشاهد الأخيرة في حي الدقي، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهي "وفيق" من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهزًا للعرض.

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