6 ملايين طالب وطالبة في السعودية يبدأون عامهم الدراسي عن بعد

يعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، في السعودية، اليوم، في مستهل عام دراسي استثنائي، في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي"، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكملت وزارة التعليم السعودية، جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً الأدلة الاسترشادية كافة للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

التعليم السعودية تهيئ 23 قناة تعليمية لبث الدروس

وهيأت وزارة التعليم، 23 قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد "عربسات: 12437 / عمودي 27500".

ويستفيد من "منصة مدرستي" أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

وعلى الرغم من تلك الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة، إلا أن وزارة التعليم تتكامل مسؤولياتها في هذه المهمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد، من خلال توفير خدمات الإنترنت، وتسهيل عملية الدخول للمستفيدين، كما عقدت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت؛ لتقديم الخدمات والامتيازات النوعية بشكل مجاني للمستفيدين.

وأشارت "سبق"، إلى أن رحلة الطالب بدأت في "منصة مدرستي" بالدخول للمنصة، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، والدخول للفصل الافتراضي مع المعلم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وفي أثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، إلى جانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

وتمثل المدرسة الداعم الفني الأول للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، من خلال حل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام "منصة مدرستي"، كما يسهم المعلمون والمعلمات في تقديم الدعم الفني في أثناء دخول طلابهم وطالباتهم للمنصة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في تقديم الدعم لأبنائهم وبناتهم، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنزل، وتحفيزهم ومتابعة أدائهم في "منصة مدرستي".