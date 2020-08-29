كورونا في الخليج.. إصابات السعودية تتجاوز 312 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 24.889.314 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 840.439 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 17.277.552حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 312924 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3813 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1148 حالة تعاف جديدة لتصل حصيلة حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 287403 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 21708 والحالات الحرجة 1576 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 68901 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 79680 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى68901 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصاب واحد لتبلغ حصيلة الوفيات بالوباء إلى 379 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 389 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 59861 حالة.

الصحة الكويتية: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 83578 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 633 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 83578 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات بالوباء إلى 525 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى شفاء 798 حالة من المصابين بكورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 75.320.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بكورنا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 7733 حالة.

وأشار "السند"، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4317 مسحة لتصل حصيلة المسحات 607921 مسحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 208 حالات إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، بينها 198 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و10 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج وتسجيل حالة وفاة جديدة ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في البحرين إلى 47760

وفي البحرين، أشارت وزارة الصحة، إلى أن الفحوصات التي بلغ عددها 9651، أظهرت تسجيل 357 حالة قائمة جديدة منها 115 حالة لعمالة وافدة، و 232 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 390 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 47760، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

وقالت الصحة البحرينية، إن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 30 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 65 حالة، في حين أن 3134 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3164.