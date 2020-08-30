حملة توعية لصندوق مكافحة الإدمان بمراكز الشباب.. وخبير: مواجهة إيجابية

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس ادارة الصندوق، مبادرة "اختيارك"، لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.

المبادرة التي انطلقت في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ومطروح ودمياط حتى الان، تستهدف كافة المحافظات وستستمر طوال شهرى أغسطس وسبتمبر بمشاركة 1000 متطوع من اجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

صيام: مواجهة فعلية إيجابية تستهدف الشباب والأسر

وتستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".

الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة بنها، أكدت أن خطوة مخاطبة الأسر داخل مراكز الشباب والميادين العامة مهمة حيث تعد مرراكز الشباب أكثر الأماكن استهدافا بالنسبة لتلك الفئة.

ووصفت صيام في حديثها لـ"الوطن" تلك الخطوة بـ"المواجهة الفعلية الإيجابية"، وتعد سلاح إيجابي لمواجهة ظاهرة الإدمان والتعاطي تستهدف الشباب والأسر معًا للتوعية بأهمية وكيفية التعامل مع تلك المرحلة العمرية.