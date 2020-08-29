"كامب" تطرح "إيه جابك" ليوسف.. آخر اكتشافات حميد الشاعري
كتب:
محمود الرفاعى
08:10 م | السبت 29 أغسطس 2020
يوسف
طرحت شركة "كامب" أول أعمالها الفنية بعد إعلان التعاقد مع النجم الكبير حميد الشاعري وهي أغنية "إيه جابك" للمطرب الشاب يوسف والذي يعد آخر اكتشافات الشاعري.
أغنية "إيه جابك" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع حميد الشاعري، الذي يشاركه أيضا بالغناء في دويتو بعنوان "يادنيا دوارة" بألبوم الشاعري الجديد "أنا بابا" والمقرر طرحه الشهر المقبل.
وانتهى يوسف من تسجيل 70% من أغاني ألبومه الأول والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.