"كامب" تطرح "إيه جابك" ليوسف.. آخر اكتشافات حميد الشاعري

طرحت شركة "كامب" أول أعمالها الفنية بعد إعلان التعاقد مع النجم الكبير حميد الشاعري وهي أغنية "إيه جابك" للمطرب الشاب يوسف والذي يعد آخر اكتشافات الشاعري.

أغنية "إيه جابك" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع حميد الشاعري، الذي يشاركه أيضا بالغناء في دويتو بعنوان "يادنيا دوارة" بألبوم الشاعري الجديد "أنا بابا" والمقرر طرحه الشهر المقبل.

وانتهى يوسف من تسجيل 70% من أغاني ألبومه الأول والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.