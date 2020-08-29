هشام خشبة سكرتيرا عاما للقليوبية وعلي يوسف مساعدا

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 16 قيادة محلية بـ10 محافظات من بينهما القليوبية

وشملت الحركة بالقليوبية تعيين كل من اللواء هشام خشبة سكرتير عام لمحافظة القليوبية، وتصعيد المهندس علي يوسف أحمد رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإداري والفني، ووصول المدينة إلى مستوي متقدم في ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة.

كما وجه اللواء محمود شعراوي محافظ قنا، بتكريم كل من رئيس مركز ومدينة نقادة السابق لتولية منصب رئيس تصعيدي بمحافظة القليوبية، تشجيعا لباقي القيادات المحلية على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلي ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.

وأكد شعراوى، على المتابعة اليومية والمستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكل المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة، لمكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى المناصب القيادية المختلفة بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتحقيق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.