نهاد أبوالقمصان توضح الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض

قالت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن هناك فارق بين الاغتصاب وهتك العرض، لافتة إلى أن الأخير جريمة ملامسة مناطق العفة عند النساء أي العورات، وفقا لقانون العقوبات.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبو"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد العزيز، أن "واحد بيستظرف معاه سبراي فيها مياه نار فرش على جيبة بنت فالجيبة دابت ده اترزع 15 سنة سجن رغم إنه ملمسهاش، بس لما نص البنت اللي تحت بقى شبه عريان فالقاضي اعتبره هتك عرض مع استخدام سلاح مياه كاوية".

وأوضحت أن الاغتصاب هو الاتصال الجنسي الكامل، "واحد نام مع واحدة دون إرادتها، الإرادة مش بنعرفها بالخناق مش بالضرورة، ممكن واحدة اتخدرت زي قضية الفيرمونت، أو هددها بحد".

وأكدت أن كل القضايا لابد أن يكون بها أدوات للإثبات، إما شهود أو التقرير الطبي أو كاميرات، موضحة أن عقوبة الاغتصاب تصل 25 سنة.