 رسلان يشيد بالرسائل الحاسمة للسيسي في افتتاح مشروعات الإسكندرية

أشاد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالرسائل الحاسمة والصارمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، مطالبا الجميع تنفيذيين ومواطنين بتحمل المسئولية والعمل على تطبيق القانون في مواجهة كافة التجاوزات والمخالفات.

وأكد رسلان، في تصريحات صحفية له اليوم، أهمية ما جاء في خطاب الرئيس في شأن العديد من الملفات وخصوصا ما يتعلق بالمشروعات القومية وأهميتها، لاسيما في ظل الهجوم من جانب بعض القوى الكارهة لمصر.

وأشار النائب إلى أن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في إنجاز المشروعات القومية والتي تمثل أهمية للاقتصاد، مؤكدا أن مصر بدأت مرحلة البناء بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وستنجح في تحقيق جميع أهدافها لخدمة الشعب العظيم.

وحول ما أثاره الرئيس بأنه مستعد للرحيل، أكد أحمد رسلان، أن الشعب المصري يتمسك بالسيسي لاستكمال ما بدأه من بناء مصر الحديثة وتحقيق نهضتها، قائلا: لولا عناية الله بأن من علينا بالرئيس السيسي قائدا للبلاد ما كنا لنعبر إلى بر الأمان، خصوصا بعدما تعرضت له مصر من تحديات ومشكلات منذ 2011.