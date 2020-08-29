غلق جزئي لطريقي الفيوم وإسكندرية الصحراوي

تعلن محافظة الجيزة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ قطع عرضي بطريق الفيوم وطريق إسكندرية الصحراوي لتوصيل كابلات كهرباء بمحاور ميدان الرماية خاص بمشروع تطوير طريق الفيوم.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق أسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء وذلك لمدة " ٤ ايام " ابتداء من يوم الأحد الموافق 30/8/2020 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 علي أن تكون الأعمال بدءا من الساعة 12 صباحآ حتي الساعة 6 صباحآ دون تعطيل حركة المرور .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال و التنسيق مع الشركة المنفذة علي أن يتم رد الشئ لأصله فور الانتهاء من الاعمال .

وتناشد محافظة الجيزة قائدي المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالتعليمات المرورية وسوف تقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بالموقع