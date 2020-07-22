غلق جزئي لشارع الهرم بتقاطعه مع شارعي ناصر الثورة والوحدة العرب غدا

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئى لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع ناصر الثورة، وتقاطعه مع شارع الوحدة العربية، بالإضافة إلى إجراء غلق جزئي بالاتجاهين أمام مسجد السلام، لمدة ثلاثة أيام، على أن تكون الأعمال، ابتداءً من الساعة 12 صباحا، وحتى الساعة 5 صباحا بدءً من غد الخميس، وحتى السبت المقبل.

جاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء فى نقل المرافق غاز طبيعي، والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال، ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لتسيير الحركة المرورية.