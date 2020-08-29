جمارك نويبع تحبط تهريب ريسيفرات ومستحضرات تجميل

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، بجنوب سيناء، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من الريسيفرات ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من الأردن، على متن العبارة "بريديج"، جرى الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم "726 د ي"، أمتعة شخصية، باسم "أ. ح. م."، وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش مشمول البيان، وتبين وجود 373 قطعة ريسيفر، ومواتير لطبق الدش، وعدسات، وريموتات، مخبأة بين طيات الملابس ولفائف السجاد داخل الأمتعة الشخصية، وبلغت قيمة المضبوطات 70 ألف و580 جنيهاً.

كما جرى ضبط 1037 عبوة مستحضرات تجميل مخبأه بين طيات الملابس، داخل الأمتعة الشخصية لراكب آخر، يُدعى "ع. ع. ع."، مصري الجنسية، خلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن، على متن العبارة "سيناء"، وبلغت قيمة المضبوطات 44 ألف و720 جنيهاً، وتم تحرير محضري ضبط جمركي بأرقام 27 و28 لسنة 2020، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.