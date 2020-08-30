الشرق الأوسط: الرئيس ماكرون يرغب في زيارة فيروز الإثنين

تحدثت مصادر إعلامية عالمية وإقليمية عن زيارة مرتقبة من الرئيس الفرنسي ماكرون للفنانة الكبيرة فيروز فى منزلها.

وأوضحت جريدة الشرق الأوسط اللندنية من مصادرها بقصر الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون أعلن عن رغبته فى زيارة فيروز يوم الإثنين المقبل.

وأشار الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم المطلع على الشئون الفرنسية بلبنان، في تغريدة عبر صفحته الخاصة في "تويتر" إلى أن بعض المصادر الصحافية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسي لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة.

وعلى جانب فيروز، فلم توضح ابنتها ومديرة أعمالها ريما أى معلومات عن تلك الزيارة، كما أنها لم تنفِ الزيارة كعادتها فى خروج أى أخبار غير صحيحة تكتب أو يتم تداولها عن والدتها.

جدير بالذكر أن فيروز متغيبة عن مقابلة أى شخصية شهيرة أو إجراء أى حوارات صحفية منذ أكثر من 25 عاما، وكل ما يتم نقله عنها أو تصويره كان يتم عن طريق ابنتها ريما، في حين أن اخر ظهور لها رسمي فى حفل غنائي كان عام 2010 بدولة هولندا.

كشف المطرب السوري جورج وسوف، تفاصيل لقائه الأخير بالمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس.

وقال "أبو وديع"، إنه كان حوارًا طبيعيًا، حيث سألته عن أحواله الشخصية ورأيه في الوسط الفني: "كنت قاعد مع فيروز برتعش، لأنها عظيمة، وإن شاء الله في لقاء تاني".

وعن عدم أدائه لأغاني فيروز، قال "سلطان الطرب"، "أنا بسمع فيروز مش بغني لها، هي لسه بصحتها، أنا مش عاوز أستغل أي حاجة قالتها، ممكن أدندن أغانيها بس، هي في جيل تاني واللي عملته أنا لسه معملتش منه حاجة".