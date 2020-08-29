"مياه الشرب" بالجيزة: إصلاح خط ناهيا وإعادة الضخ لـ5 مناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهاء أعمال الإصلاح للخط 1000 مم بمنطقة ناهيا، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة في (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم وغيرها).

وأوضحت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه بالشبكات، وجار التحميل تدريجيا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة.

وأعربت الشركة عن أسفها لتأخر الإصلاح نظرا العطل الجسيم الخارج عن إرادتها.