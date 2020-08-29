هيروين وسلاح .. أمن الجيزة ينجح في ديلر بنصف كيلو هيروين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد (2) إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت (500 جرام) - بندقية آلية - عدد 9 طلقات نارية من ذات العيار - ماكينة عد مبالغ مالية - مبلغ مالى - عدد (2) هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدئرة المركز ) حال قيادته سيارة "فان" ملكه بدائرة المركز.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائه ، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج ، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.