محافظة الجيزة تعلن الحرب على التوك توك

شنت أجهزة أحياء ومراكز ومدن الجيزة، حملات صباحية ومسائية تمت خلالها مراجعة المنشآت التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتراخيص الإعلانات، كما تم التحفظ على عدد من مركبات التوك توك في هضبة الأهرام والعمرانية والطالبية.

حملة لإزالة الأكشاك المخالفة

في نفس السياق قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة بشارع التحرير بصفط اللبن التي تعيق حركة المارة وتتسبب في إشغال الطريق العام.

رفع الإشغالات التي نفذت بالتعاون مع شرطة المرافق

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 270 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و96 حالة ببولاق الدكرور، و231 بالهرم والمنطقة الأثرية، و93 حالة بالعمرانية، و117 بالطالبية، و60 بشمال الجيزة، و245 بالدقي، و140 حالة إشغال بالعجوزة، و94 بالوراق، و36 بأوسيم، و89 بأكتوبر والحدائق، و92 بكرداسة، و17 بالعياط، و178 بأبوالنمرس، و28 بالصف، و60 بالواحات البحرية، و20 بأطفيح، و20 بالبدرشين، و23 بالحوامدية.