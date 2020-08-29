الجيزة تواجه مصادر تلوث الهواء بإجراءات حاسمة وحظر تشغيل مكامير الفحم

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية، بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجية مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه راشد بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/9 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.

وشمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود أي مصادر لتلوث الهواء، إضافة إلى المرور الليلي للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة على مصادر تلوث الهواء فى أى موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شؤون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسية الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة .

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالاشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها اثناء وقوف السيارات بتلك الاشارات .

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع اى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة.

كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلا من مندوب من إدارة النظافة ومندوب من إدارة الأزمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير أسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيه.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 . وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشآت الصناعية التابعة لها بالمحافظة مواجهة آثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2020 حتى 30/11/2020