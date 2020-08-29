مصادر: 600 ألف قدموا طلبات للتحويل من ممارسة لعدادات كودية

قال مصدر بوزارة الكهرباء، إن حوالي 600 ألف مواطن، قدموا طلبات للتحويل من نظام الممارسة لنظام العدادات الكودية.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن استقبال الطلبات ستنتهي في 30 سبتمبر، وبعدها تبدأ عملية فحص الطلبات وما يتلوها من إجرءات.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات لـ"الوطن" إن الحديث عن اقتراب تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، التي كانت تعمل بنظام الممارسة، مجرد تكهنات.