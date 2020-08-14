ضبط شخص بالجيزة لاستيلائه على عدادات كهرباء وبيعها دون إصدار فواتير إستهلاك لها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء "قسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة" قيام (كهربائى - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور "له معلومات جنائية").. بتركيب عدادات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتقديم إيصالات مختومة منسوب صدورها للشركة وممهورة بخاتم أحد المهندسين بقسم الإشتراكات بشركة الكهرباء - خلافاً الحقيقة- مزورة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضاف بإستغلاله معرفته بإسم أحد موظفى الشركة، وتزوير دفتر إيصالات ممهوراً بإسمه وخاص بالشركة، مدوناً أسماء الأشخاص الذين تم بيع وتركيب تلك العدادات إليهم، وأضاف بسرقته عدد (9) عدادات من ثلاث أشخاص وبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية وتوصيل تلك العدادات خارج الشبكة الأساسية للشركة ودون إصدار فواتير تحصيل لها "تم ضبط تلك العدادات".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.