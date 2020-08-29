الكهرباء: بدء تركيب العدادات الكودية أول اكتوبر المقبل

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية ستبدأ في تنفيذ الطلبات المقدمة والتي يبلغ عددها حتى الآن 610 آلاف طلب بدء من شهر أكتوبر المقبل للعدادات الكودية.

وأشار المصدر إلى أنه تم فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم واستيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأكد أنه منذ تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة كما تلقت المنصة أكثر من 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 23 أغسطس الجاري.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تلقي منذ أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المبانى المخالفة أو العشوائية لافتا إلى أن من أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.