"الكهرباء" تتلقى 570 ألف طلب للتحول إلى العدادات الكودية خلال شهرين

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريراً يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية، استمراراً للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو الحالي.

وأوضح التقرير، أنَّه منذ الأول من يوليو تاريخ تفعيل المنصة وحتى 25 أغسطس الجاري تمّ ما يلي:

- استقبلت المنصة 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

- تلقت المنصة حتى الآن 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وتستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الإستفسارات ويتمّ الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكّد "شاكر"، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشددًا على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.