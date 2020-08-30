حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر مولود برج الجدي هو المثال الجيد للعمل الجاد وإنجاز كلّ ما هو صعب، إذ يؤمن دائمًا أنّ العمل الجاد هو ما سيساعده في تحقيق طموحاته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تتسرع في حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تبدو مبهرا بشرط أن تراجع جيدا كلماتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.