حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد عيد، ويوافق تاريخ ميلاده 6 يناير.