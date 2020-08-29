عودة المدارس رغم كورونا.. ووهان بؤرة الفيروس تفتح مدارسها الثلاثاء

رغم أنها بؤرة انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ يناير الماضى إلا أن مدينة ووهان الصينية أعلنت عودة فتح المدارس بعد غد الثلاثاء.

وأظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز أن 24.61 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 832,804 أشخاص توفوا جراء الفيروس، وتم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية،"بؤرة إنتشار فيروس كورونا" والتى اكتشف بها الفيروس فى ديسمبر 2019 أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء المقبل، بالرغم من أنها كانت بؤرة وباء كورونا وأكثر مدن الصين تضررًا من الوباء.

وقالت الحكومة المحلية، أمس الجمعة، إنه من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتستأنف جامعة مدينة ووهان "بؤرة انتشار فيروس كورونا" الدراسة، بعد غد الاثنين، وذكرت المدينة أنها أعدت خططًا طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت إذا تغيرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدراس، وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب؛ للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.

وشددت السلطات على المدارس أيضُا بضرورة فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

وفيما تستعد السلطات فى مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا لعودة المدارس، أعلنت عدد من الدول عودة الدراسة أيضا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس .

بريطانيا

فى بريطانيا تستعد السلطات لعودة فتح المداس أول سبتمبر المقبل وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن معاودة فتح المدارس في سبتمبر ضرورة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، مشددا على أنها ستكون قادرة على استئناف الدراسة بأمان رغم استمرار تهديد جائحة فيروس كورونا.

وكتب جونسون في صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن معاودة فتح المدارس أولوية وطنية. ونقلت وكالة رويترز قوله إن المدارس ستكون آخر ما يغلق أبوابه في أي عمليات إغلاق تأتي في المستقبل ضمن إجراءات عزل عام محلية.

وحذر جونسون من أن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الآباء غير القادرين على العمل في ظل إغلاق المدارس تتزايد، وأن البلاد تواجه مشكلات كبيرة إذا فوت الأطفال تعليمهم.

وكتب أن «الجائحة لم تنته، آخر ما يمكن لأي منا تحمل تبعاته هو أن نصبح متراخين. لكن الآن بعدما أصبحنا نعرف ما يكفي لمعاودة فتح المدارس أمام جميع التلاميذ بأمان، فإن علينا واجبا أخلاقيا أن نفعل ذلك».

وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أنه أمر حملة علاقات عامة بضمان فتح المدارس في الموعد، وقال الماضي إن المدارس ينبغي أن تكون آخر ما يغلق أبوابه بعد المطاعم والحانات والمتاجر في حال اضطرت البلاد إلى فرض إجراءات العزل مرة أخرى.

بلجيكا

أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميس أن المدارس ستفتح أبوابها في أنحاء البلاد مجددا اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع بدء العام الدراسي الجديد، مع إلزام التلاميذ فوق 12 عاما والمعلمين بارتداء الكمامات.

وقالت ويلميس : "الهدف هو تجنب موجة ثانية، ونرى اليوم أن الوضع يستقر ويتحسن، من المهم للغاية أن يذهب الأطفال إلى المدرسة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

اليابان

وقبل أسبوعين أعادت اليابان فتح العديد من المدارس في جميع أنحاء البلاد، بعد عطلة صيفية قررت السلطات اختصارها للسماح للطلاب بتعويض ما فاتهم من فصول بسبب الإغلاق المبكر للمدراس، وذلك في إطار محاولات الحكومة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هذه العطلة هي أقصر استراحة تقررها السلطات البلدية وكانت 9 أيام فقط، إذ عادة ما يأخذ الطلاب اليابانيون أكثر من شهر إجازة الصيف، موضحة أن السلطات اليابانية طلبت من المدارس اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإنهاك الحراري ومنع الإصابة بكورونا المستجد، وذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة بسرعة خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر في العديد من الأماكن.

وأشارت "كيودو"، إلى أن الطلاب بدأوا بالوصول إلى مدرسة ابتدائية في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو حوالي الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وهم يرتدون الكمامات، بعد أن قررت السلطات تقصير عطلتهم الصيفية بمقدار النصف تقريبًا.

وأوضحت الوكالة اليابانية، أن النوافذ في الفصول الدراسية تُركت مفتوحة للتهوية مع الإبقاء على تشغيل التكييف أيضًا، حيث تم إخبار التلاميذ بإمكانية خلع الكمامات طالما التزموا بالتباعد الاجتماعي، وذلك لمنع الإرهاق الحراري.

الفلبين

وأعلنت وزيرة التعليم الفلبينية، ليونور بريونيس، اليوم، أنه سيتم إعادة فتح المدارس فى الخامس من شهر أكتوبر المقبل ب

وقالت بريونيس: "حتى مع تطبيق حجر صحي مجتمعي مكثف، ستستغل البلاد الوقت حتى حلول أكتوبر المقبل لإجراء التعديلات اللازمة والتأكد من إجراء كافة الاستعدادات لفتح المدارس بنجاح".

أمريكا

فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،الشهر الماضى إنه سيضغط على حكام الولايات، لإعادة فتح المدارس خلال فصل الخريف المقبل.

وعبّر الرئيس الأمريكي -خلال تصريحات له بالبيت الأبيض نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أمله في استئناف المدارس عملَها، قائلاً إننا سنضغط "على الحكام وأي شخص آخرَ لفتح المدارس".

ووصف ترامب ذلك الأمر بأنه "مهم للغاية، مهم للغاية لبلدنا والطالب وأولياء الأمور".